Vor zehn Jahren schrieb Sturm Geschichte

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Auf den Tag zehn Jahre ist es her, seit Sturm am 25. Mai 2011 sensationell den dritten Teller an die Mur holte. Als Außenseiter noch dazu. Drei Punkte hatten die Schwarzen am Ende Vorsprung auf die Super-Bullen aus Salzburg, Platz drei ging an die Austria. Liebenau war nach dem 2:1-Sieg außer Rand und Band. Tausende Fans feierten bis in die Morgenstunden. Am nächsten Tag ging die Meisterfeier der Truppe von Franco Foda weiter, verwandelten die Sturm-Knofel den Hauptplatz in ein Tollhaus und sorgten für unvergessliche Bilder.



Vorstand trifft sich wieder

Auch die Sturm-Führung von damals lässt den Titel noch einmal aufleben. Günter Niederl und Co. besuchen Dienstag das Grab von Meisterpräsident Gerald Stockenhuber, lassen anschließend in einer kleinen, aber feinen Runde die schöne Zeit hochleben.