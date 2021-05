Pfingst-Ansturm freute Hoteliers und Händler

Shopping-Lust und Festspiel-Genuss lockten am verlängerten Pfingstwochenende viele Gäste nach Salzburg. Das machte sich nicht nur an der deutschen Grenze, sondern auch in den heimischen Einkaufszentren bemerkbar. „Die Gastro-Öffnung war noch einmal ein wichtiger Motor für uns“, bilanziert Europark-Manager Manuel Mayer. Auch die Ferienhotellerie hat Grund zur Freude.