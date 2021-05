Sprayer springt auf Flucht vor Polizei in Teich

Nicht ganz durchdacht dürfte der Fluchtplan eines 24 Jahre alten Graffiti-Sprayers am Samstag in den frühen Morgenstunden in Wien gewesen sein. Als die Polizei den jungen Mann und seinen Freund (18) in flagranti ertappten, sprang der Sprayer kurzerhand in den Teich im Resselpark vor der Karlskiche. Von dort gab es aber freilich kein Weiterkommen mehr. Die WEGA rückte an.