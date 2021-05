Krsko: Atommüll als Zeitbombe

Der Fluch der Kernkraft trifft den AKW-Standort Krško mit aller Härte. Weil es keine Lösung für die Endlagerung des strahlenden Mülls gibt, schlagen Umweltschützer nach der Visite im AKW jetzt Sicherheitsalarm: 1322 abgebrannte Brennelemente lagern direkt neben dem Risiko-Reaktor in einem Pool quasi unter freiem Himmel. „Die Lagerung des Atommülls in dem Nasslager ist äußerst kritisch - auch in Hinblick auf die große Erdbebengefahr“, warnt Anti-Atom-Experte Reinhard Uhrig von Global 2000: „Die Trödelei bei der Sicherung des Atommülls ist unverantwortlich.“