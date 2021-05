Kraftwerk im Grenzgebiet ist auf der Zielgeraden

Maschinen sind bereit

„Zuletzt konnte der 23,2 km lange Triebwasserstollen über den Zugangsstollen in Maria Stein fertig ausgekleidet werden“, sagte Herdina. Auch die Arbeiten im Krafthaus Prutz/Ried seien finalisiert und die Maschinen zur Stromerzeugung installiert. Die Betonbauteile für das Einlaufbauwerk, das Dotierkraftwerk und die Fischwanderhilfe in Ovella würden derzeit zügig in die Höhe wachsen. Die Anbindung an den bereits fertiggestellten Triebwasserstollen sei für August vorgesehen. Für den Tiwag-Vorstand ist es übrigens das letzte Großprojekt vor seinem Ruhestand.