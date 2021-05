Fußball-Ankara versinkt in der Bedeutungslosigkeit

Klub der Arbeiter

Ankaragücü existierte damals schon seit zwölf Jahren. Der Arbeiterklub hat auch eine internationale Vergangenheit. In den Siebzigern spielte man Cupsieger-Cup. Dann verschwand man lange in der Bedeutungslosigkeit bis 1981 Präsident Kenan Evren Ankaragücü wieder in die höchste Spielklasse beordert. Der Grund: Laut Evren muss die Hauptstadt in der höchsten Klasse des türkischen Fußballs vertreten sein. Den größten Erfolg fährt man 1999 ein, mit einem Sieg gegen Atletico Madrid im UEFA Cup (Torschütze Birol Aksancak).