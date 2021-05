Für Hoffmann und Berlin lebt die Chance auf Europa

Wie in der heimischen Bundesliga ist auch in Deutschland am Samstag letzter Spieltag. An dem es für den Salzburger Markus Hoffmann als Co-Trainer von Union Berlin daheim gegen RB Leizpzig um einiges geht. Derzeit halten die „Eisernen“ Rang sieben, der zur Teilnahme an der Conference-League reichen würde. Das wäre für den Liga-Underdog eine Sensation.