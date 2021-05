Pierluigi Fresia: Fotos als Formgeber des Denkens

Künstler will zum Denken anregen

Fresia destabilisiere, desorientierte und zwinge uns durch offensichtliche Rätsel oder Rebellionen, über uns selbst nachzudenken. Doch er lasse uns die absolute Freiheit, etwas zu erschaffen, das nur in uns existiert. Pierluigi Fresia, der 1962 in Asti geboren wurde, begann seine Ausstellungsaktivität nach seinem Studium mit Arbeiten, die sich häufig auf die Konzeptkunst bezogen. Zunächst mit Malerei, Fotografie und Video. Wobei später seine Arbeit Worte und Texte begleiteten. Auf diese Weise werden seine Bilder zum Ausgangspunkt von sehr individuellen Erzählungen.