Tödlicher Messerangriff: Lebenslang für Islamist

Nach der Bluttat konnte der Attentäter zunächst unerkannt entkommen. Knapp drei Wochen später wurde er anhand einer DNA-Spur identifiziert und in der Dresdner Innenstadt gefasst - in seinem Rucksack befand sich ein Schinkenmesser. Die Bundesanwaltschaft forderte im Sinne der Anklage die Höchststrafe und eine Sicherungsverwahrung. Dem schlossen sich Anwälte des überlebenden Opfers und der Schwester des Toten an. Auch die Verteidigung sah die Vorwürfe als bewiesen an, plädierte aber wegen der nötigen „Nachreife“ ihres zur Tatzeit 20 Jahre alten Mandanten für eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht.