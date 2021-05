3X3-Showdown rückt näher - Olympia ist das Ziel!

„Die Olympischen Spiele sind natürlich für jeden Sportler ein Traum“, meinte 3X3-Basketballer Fabricio Vay im Krone.tv-Sportstudio. Dieser Traum könnte für Vay & Co. sogar in Erfüllung gehen. Vom 26. bis 30. Mai findet in Graz der Olympic Qualifier im 3X3-Basketball statt. Die beiden österreichischen Teams (Damen und Herren) müssen unter die Top 3 kommen. Im Talk bei Marco Cornelius schätzen Rebekka Kalaydjiev und Fabricio Vay die Chancen für eine geglückte Qualifikation für Tokio 2021 ein.