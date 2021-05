ÖFB-Cup-Startplatz ist das Ziel von Kitzbühel

Die Tiroler Regionalliga wird mit dem Stand nach neun Runden gewertet. In die Bundesliga aufsteigen darf trotzdem kein Klub. Die Lizenzen und natürlich auch das Play-off fehlten dafür. Für den FC Kitzbühel ist das gar kein Problem. Sie sind laut Präsident Jochen Tschunke wenigstens „Meister“ der Herzen. Jetzt soll im Tiroler Cup aber auch noch ein ÖFB-Cup-Startplatz her. Dafür müssen aber einige Siege her. Im Talk mit Marco Cornelius gab Tschunke etwas Einblick in die Ziele des Klubs.