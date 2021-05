Promis einig: „Vincent schafft‘s ins Finale!“

In einem „Echt Jetzt!?“-Spezial dreht sich diesmal alles um den Song Contest in Rotterdam. Zu Gast sind die Ex-Song-Contester Cesár Sampson, Simone, Thomas Forstner sowie „Krone“-TV-Experte Stefan Weinberger. Sie erinnern sich nicht nur an die eigenen Auftritte zurück. sondern auch an so manch andere Gesangsdarbietungen, die nachhaltig im ESC-Gedächtnis geblieben sind. Aber die Frage aller Fragen des heutigen Abends ist: schafft es Vincent Bueno ins Finale? Wenn es nach Sasa Schwarzjirgs Gästen geht, ist sogar eine Top-10-Platzierung drin.