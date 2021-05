Großprojekte in Klagenfurt werden jetzt umgesetzt

Die Verantwortlichen im Rathaus schmieden an der Zukunft der Stadt. Heute wird die Neugestaltung des Heiligengeistplatzes vorgestellt. Lilihill-Chef Franz Peter Orasch investiert in dieses Projekt 36 Millionen Euro. Die Probleme mit den Anrainern scheinen ausgeräumt. Auch am Flughafen kehrt Leben ein. Ein neues Bistro hat eröffnet. Am 4. Juni geht der Flugverkehr los.