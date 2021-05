Energieversorgung: Wien steht sicher unter Strom

Um die Funktion zu erklären, bemüht Wiener-Netze-Geschäftsführer Gerhard Fida einen Vergleich aus dem Verkehr: „Hier wird der Strom quasi von der Autobahn auf Straßen und Gassen umgelenkt, so dass er mit der richtigen Spannung in den Gebäuden landet.“ Die Steuerung erfolgt von der Zentrale in Simmering. Im Falle einer Störung kann das meiste aus der Ferne korrigiert werden.