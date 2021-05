Islamische Graffitis auf Landhaus und Mariensäule

Freiheitliche orten Versäumnisse

Für die steirische FPÖ scheint der Fall dagegen schon ziemlich klar. „Graz hat seit langem den Ruf, das Zentrum des österreichischen Islamismus zu sein. Die Hälfte aller Moscheen in Graz wird vom Verfassungsschutz als radikal eingestuft. Die Vandalenakte an zwei symbolischen Orten in der Grazer Innenstadt sind die Konsequenzen der jahrelangen Leugnung des Problems“, heißt es von FPÖ-Obmann und Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio. „Seit Jahren“ fordere man bereits, „das Problem endlich an der Wurzel anzupacken. Islamistische Strukturen sind in Österreich konsequent zu zerschlagen und die Zuwanderung von islamischen Ländern auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.“