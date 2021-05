Das französische Sensationsteam mit Austria-Bezug

Was die erstmalige Teilnahme an der Ligue 1 für Lustenau bedeutet, ist noch offen. Sportkoordinator Alex Schneider geht aber davon aus, dass auch die Austria profitiert. „Ich bin im regelmäßigen Austausch mit dem Trainer sowie mit Präsident Ahmet Schäfer. Noch ist unklar, wie hoch das Budget von Clermont sein wird, da in Frankreich die TV-Verträge noch nicht abgeschlossen wurden. Und auch die Planungen mit Trainer Pascal Gatien sind am Laufen.“