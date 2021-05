Grazer Stadion: Reinmayr vs. Stadtrat Riegler

Hannes Reinmayrs Vorstoß hatte für Aufsehen gesorgt. Jetzt bittet krone.at zur zweiten Halbzeit in der Causa Grazer Stadion. Sturm-Allzeit-Held Reinmayr (der natürlich nicht als offizieller Vertreter des Klubs auftritt) stellt sich einer TV-Diskussion dem Grazer Finanzstadtrat Günther Riegler. Moderiert von Michael Fally, geht‘s in der Debatte um die Frage Pacht oder Miete, infrastrukturelle Verbesserungen, die Rasenproblematik, die Zwei-Stadien-Variante, den Stadtrechnungshofbericht, den Verweis auf Linz und um mögliche Zukunftsszenarien. Die Gesprächsrunde in voller Länge sehen Sie hier im Video.