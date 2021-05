Jürgen Werners verdächtige Konstruktion

Der einstige Teamspieler Jürgen Werner gründete 2009 mit einem Partner die International Football Investments GmbH (IFI). Gesellschafter: Stars & Friends Holding, in der Werner und Partner Geschäftsführer waren. Ziel der IFI: Erwerb und Veräußerung von Transferrechten. Werner, 2015 Sportvorstand, seit 2019 Vizepräsident des LASK, verkaufte Prozente an Spielerpaketen. Vorbei an Bundesliga und FIFA. Die FIFA verbot derartiges Treiben 2015.