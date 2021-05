Paukenschlag! Liga startet Verfahren gegen LASK

Paukenschlag in Österreichs Fußball: Die heimische Bundesliga hat in der Causa Jürgen Werner ein Disziplinarverfahren gegen den LASK eröffnet! Die Oberösterreicher konnten die medial aufgekommenen Vorwürfe zu Verstößen gegen das Dritteigentumsverbot an Spielerrechten in einer ersten offiziellen Stellungnahme offensichtlich nicht ausreichend entkräften, woraufhin nun der Senat 5 der Bundesliga die Untersuchung der Angelegenheit auf die nächste Stufe hebt ...