Ärger wegen Verbot von „Hendl to Go“-Aktion

Zum dritten Mal hätte die Feuerwehr Kirchberg in Tirol am vergangenen Sonntag „Hendl to Go“ angeboten - also Hendl und andere Speisen zum Mitnehmen. Doch drei Tage vorher kam plötzlich die Absage von der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel: Take-away sei nur Gastronomiebetrieben erlaubt. Nicht nur, weil der Feuerwehr durch Werbekosten nun ein Schaden entstanden ist, ärgert sich Kommandant Christoph Schipflinger: „Wir haben das schon zweimal problemlos gemacht. Ich habe im März Rücksprache mit der BH gehalten, da wurde mir gesagt, dass wir unser Hendl to Go veranstalten dürfen.“