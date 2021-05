Katar-WM: Gespräche von Spielern mit Gastarbeitern

Eineinhalb Jahre vor Beginn der Fußball-WM in Katar hat die Spielergewerkschaft FIFPro einen Austausch zwischen Spielern und Gastarbeitern gestartet. An einer ersten Video-Konferenz nahmen Fußball-Profis aus Australien, Europa und Lateinamerika teil, wie die FIFPro am Dienstag mitteilte. Viele Spieler seien „besorgt über die Menschenrechte in Katar“ heißt es in der Mitteilung. Sie wollten wissen, wie sie zu einem nachhaltigen Wandel beitragen könnten.