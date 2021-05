Die Geschichte des legendären Abarth 1000 SP

Als Underdog erfolgreich

Um die ersten 1000 SP-Autos fahren zu können, musste Abarth die Wagen in der Kategorie anmelden, in der Formelautos und One-Offs fahren: der Abstand zur Konkurrenz hätte überwältigend sein können, doch dies war nicht der Fall. Der erste wichtige Erfolg stellte sich beim zermürbenden 500-km-Rennen auf dem Nürburgring am 4. September 1966 ein: Der von Müller und Steinmetz gesteuerte Abarth 1000 SP gewann die 1000er-Klasse und stand in der Gesamtwertung auf der dritten Stufe des Podiums. Gewonnen wurde das Rennen von Ernst Furtmayr - einem Spezialisten für Bergrennen und Gewinner der Deutschen und Österreichischen Bergmeisterschaft - in einem Abarth OT 1300.