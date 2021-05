Entsetzlich: Mann geriet in Maschine und verstarb

Fürchterlicher Arbeitsunfall in einem Sägewerk in Bad Gleichenberg in der Steiermark: Ein Steirer dürfte bei Arbeiten mit einer Holzverarbeitungsmaschine in das Gerät geraten sein. Seine Kollegen holten sofort Hilfe, doch jede Rettung kam für ihn zu spät; der 50-Jährige starb am Unfallort.