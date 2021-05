ÖH-Wahl: 345.000 Studenten wählen ihre Vertretung

Regierung hat auf Studierende vergessen

Kurz vor der ÖH-Wahl forderte der VSStÖ einen Fonds für Härtefälle in Höhe von zehn Millionen Euro. Denn obwohl die Pandemie besonders Studierende hart getroffen habe, weil klassische Nebenjobs in Gastronomie und Tourismus wegfielen, sei auf diese Gruppe vergessen worden. Weil Faßmann nicht tätig geworden sei, habe die ÖH selbst einen Härtefonds in der Höhe von rund einer Million Euro für besonders betroffene Studenten eingerichtet und zu 80 Prozent selbst bezahlen müssen.