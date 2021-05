Bio-Pionier kocht nun den Fertiggerichte-Markt ein

Roggen-Korn-Gemüsebrot, Gemüse-Semmelrolle, Kräuterschifferl - insgesamt 15 Produkte sind in der Anfangsphase erhältlich. „Es kommen noch mehr“, betont Stadler, dessen neues Sortiment bei „Die Hoflieferanten“ in Steyr, beim Biohof Achleitner und im Bio-Austria-Standort am Grünmarkt in Linz erhältlich sein wird.