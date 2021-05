Alkoholkonsum nahm im ersten Lockdown stark zu

Alkohol ist der Sanitäter in der Not, sang Herbert Grönemeyer in seinem gleichnamigen Hit. Mehr Freizeit und Stress führten offenbar auch im ersten Lockdown zwischen März und Juni 2020 dazu, dass sich der Anteil jener Oberösterreicher, die täglich oder nahezu täglich (5 bis 7 Tage die Woche) zum Alkohol greifen, fast verdoppelte. Im Februar vor Corona lag ihre Zahl noch bei 6,7 Prozent und schnellte danach auf 13,2 Prozent hoch.