Von 2,1 Millionen € nach Überfall fehlt jede Spur

Zwei Geldboten, die in Linz einen Bankomat befüllen wollten, wurden am 13. Februar 2019 von zwei Räubern überfallen. Ein Maskierter überwältigte und knebelte den Fahrer. Dessen Kollege wurde gezwungen, den Transporter zu einem Parkplatz an der Donaulände zu fahren, wo er Prügel kassierte, dann die Geldboxen öffnen und deren Inhalt in einer Sporttasche verstauen musste.