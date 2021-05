Kühbauer stinksauer: „Jetzt brauche ich DNA-Tests“

… nach dem Spiel hätten die Rapidler einen Notarzt gebraucht. Weil man erstmals in dieser Saison drei Liga-Spiele in Folge verlor, erstmals nach einer Pausenführung und erstmals nach acht Duellen auch gegen Sturm. Und dann gleich 1:4. Somit wurde auch der nächste „Matchball“ um Platz zwei völlig in den Sand gesetzt. Entsprechend sauer war Didi Kühbauer: „Jetzt brauche ich einmal DNA-Tests von meinen Spielern. Ich werde immer zu meiner Mannschaft stehen, aber so kenne ich sie nicht. Wir haben nach dem Ausgleich alles vermissen lassen.“