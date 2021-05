Bevölkerungswachstum hängt von Zuzüglern ab

1386 Einbürgerungen

Bei den Afghanen war der Wanderungssaldo in Oberösterreich im Jahr 2019 negativ: 224 Afghanen zogen zu und 352 weg. 251 Syrer übersiedelten aus dem Ausland zu uns; wieviele wieder auswanderten scheint in der Statistik nicht auf. Und: 2019 ab es 1386 Einbürgerungen in unserem Bundesland, die meisten von Bosniaken (207), Kosovaren (171) und Türken (113).