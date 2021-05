Bereit für die Öffnungen mit Wohnzimmertests

Das System der Selbsttests in den eigenen vier Wänden sollte ab den Öffnungen am Mittwoch funktionieren, wie das Land Salzburg auf „Krone“-Nachfrage bestätigte. Wie berichtet, bekommt jeder zehn Testkits pro Monat kostenlos zur Verfügung gestellt. Mittels QR-Code und der neuen Handy-App des Roten Kreuzes wird das Ergebnis aufgenommen und dient dann für 24 Stunden als Nachweis in der Gastronomie und Co. Bereits abgeholte und noch nicht verbrauchte Test-Kits können dabei ebenfalls noch verwendet werden. Dazu müssen nur noch die Codes aus der Apotheke abgeholt werden. Diese sollten bis morgen angeliefert und verfügbar sein. Unklar ist noch, ob die Aktion der zehn kostenlosen Testkits schon im Mai oder doch erst ab Juni gilt. Das muss der Bund noch entscheiden. Die notwendige App soll aber ab Mittwoch abrufbar und aktivierbar sein.