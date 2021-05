Wien: Vier Kinder irrten über Tangente - gerettet!

In diesem Moment kam zufällig ein Fahrzeug der Wiener Berufsrettung vorbei. Die Sanitäter waren gerade auf dem Rückweg von einem Einsatz, als sie die verängstigten Kinder entdeckten und sofort reagierten. Mit dem Rettungsauto wurde eine Fahrspur gesichert und das Quartett an Bord genommen. Dann ging’s zur nächsten Polizeistation, wo die Ausreißer von ihren Eltern unverletzt in die Arme genommen werden konnten.