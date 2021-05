Tag gegen Homophobie: Es gibt noch immer Probleme

Rund 25.000 Menschen wurden in Österreich zwischen 1922 und 1971 rechtskräftig verurteilt, weil sie homosexuelle „Taten“ begingen. „Viele von ihnen haben bis heute keine Entschädigung erhalten, wenn sie überhaupt noch leben“, blickt Joe Niedermayer vom Verein RosaLila PantherInnen in Graz zurück in düstere Zeiten.