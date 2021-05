Besiktas Istanbul zum 16. Mal türkischer Meister

Besiktas Istanbul hat sich in einem spannenden Meisterschafts-Finale in der Türkei gegen die Lokalrivalen Fenerbahce und Galatasaray durchgesetzt und sich um 16. Mal zum Titelträger gekrönt. Besiktas gewann am Samstag in der letzten Runde der türkischen Fußball-Meisterschaft 2:1 bei Göztepe Izmir (Peter Zulj saß auf der Bank) und sicherte sich den Titel vor dem punktegleichen Zweiten Galatasaray Istanbul, dem auch ein 3:1 gegen Yeni Malatyasport nicht reichte.