Oberösterreichs Wirte warten ungeduldig auf Gäste

Die meisten Gastronomen in Oberösterreich freuen sich auf die Öffnung am kommenden Mittwoch, wie eine Blitz-Umfrage der „Krone“ ergab. Allerdings befinden sich die meisten im Spannungsfeld zwischen Hirn und Herz - also zwischen Betriebswirt und Gastwirt -, sagt Branchensprecher Thomas Mayr-Stockinger: „Diese ersten Öffnungsschritte sind für uns alle finanziell fordernd. Keiner von uns kommt auf seine vollen Kapazitäten, allein schon aufgrund der Beschränkungen und Abstandsregelungen. Gleichzeitig haben wir aber schon fast dasselbe Personal wie im Normalbetrieb im Einsatz. Das wird am Anfang sicher nicht kostendeckend sein.“