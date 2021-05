Riskantes Überholmanöver: Biker bei Sturz verletzt

Fataler Unfall am Freitag im Tiroler Oberland: Ein 61-jähriger Motorradfahrer kam in Mieming (Bezirk Imst) nach einem riskanten Überholmanöver inklusive Gegenverkehr zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Einheimische wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.