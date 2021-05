Wien erhält bis zu 30.000 Impfdosen aus NÖ

Das Land Wien hatte zahlreiche ArbeitnehmerInnen mit Wohnsitz in Niederösterreich geimpft, die in der Bundeshauptstadt vor allem im Gesundheits-, Spitals- und Pflegebereich tätig sind. Zuletzt hätten zwischen den Bundesländern zahlreiche Gespräche stattgefunden mit dem „bilateralen Pendlerausgleich“ als Ergebnis, hieß es in einer Aussendung der Stadt Wien am Samstag. 30.000 Impfdosen sollen nach und nach der Wiener Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Damit begonnen werden soll Ende Mai.