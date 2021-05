Wie kommt man gegen Amazon und Co. an?

Was würdet Ihr einem Einzelhändler nun raten: Online-Shop ja oder nein?

Frick: Das kann man so allgemein nicht sagen. Es ist verständlich, dass man in Zugzwang kommt, wenn man innerhalb eines Jahres drei Mal schließen muss und man nicht weiß, ob und wann der nächste Lockdown kommt. Doch Fakt ist: Ein offenes Mindset für das Thema „Onlinebusiness“ ist wichtig. Und von Agenturseite braucht es auf jeden Fall eine gute Beratung, damit man aus den Unmengen an Möglichkeiten die richtige wählen kann.

Böhler: Im E-Commerce geht es vor allem darum, wie man verkauft, nicht was man verkauft. Allerdings muss man sich gerade bei so einer Investition fragen, ob es sich auszahlt. Persönlich glaube ich, dass kleine Einzelhändler auf Baukastensysteme setzen sollten. Und oft sind Facebook, Instagram und andere Soziale Medien ausreichend, um digital präsent zu sein.