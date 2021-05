„Haaland bleibt“ - und glänzt mit Liebeserklärung

Haaland hat in seinem Vertrag bei Dortmund eine Ausstiegsklausel festgeschrieben. Schlagend wird diese aber erst 2022. Dann ist er für 15 Millionen Euro zu haben. Wer sich die Dienste des schwarz-gelben Wunderstürmers früher sichern will, muss ins Gesparte greifen: 150 Millionen Euro werden kolportiert. Dass einige Klubs dazu bereit und fähig sind, steht außer Frage. Aber was will Haaland? Zuletzt war in seinen ausgelassenen Jubel auf der Tribüne vieles pro Dortmund interpretiert worden. „Wer so jubelt, der kann nicht gehen“, schrieb die „Bild“ damals. Und genau diese Zeitung legt sich in einer Prognose-Story auch jetzt fest: „Haaland bleibt!“