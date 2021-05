Lkw-Anhänger ging in Gailitz in Flammen auf

Am Freitag kurz nach 19 Uhr geriet der Anhänger eines italienischen Lkw auf der Zufahrt zu einer Tankstelle in Gailitz bei Arnoldsein in Brand. Die FF Arnoldstein und die Betriebsfeuerwehr Euro Nova konnten den Brand gemeinsam mit 29 Einsatzkräften rasch löschen. Auslöser des Feuers dürfte ein während der Fahrt steckengebliebenes Radlager gewesen sein.