Wohnungsbrand: Nachbarn retteten Frau das Leben

In Dornbirn ist die Feuerwehr am Mittwoch zu zwei stark rauchenden Wohnungsbränden gerufen worden. In einem Mehrparteienhaus retteten Nachbarn und die Polizei eine schlafende Bewohnerin aus ihrer verqualmten Wohnung. Bereits am Nachmittag mussten die Bewohner einer Wohnanlage wegen eines Küchenbrands evakuiert werden. In beiden Fällen waren am Herd vergessene Pfannen die Brandauslöser, teilte die Vorarlberger Polizei mit.