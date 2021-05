Impf-Dilemma: Dank der „Krone“ Lösung gefunden

Große Erleichterung herrscht bei Frau Edith L. Wie die „Tiroler Krone“ berichtete, war die 65-jährige Tirolerin in Sorge, ob ihre Impfung umsonst war. Denn am 19. April hatte sie ihren ersten Piks erhalten. Der zweite Stich war zuerst drei Wochen später geplant, wurde dann aber auf den 31. Mai verschoben. Ein Datum, an dem Frau L. jedoch nicht kann. Die Bitte, einen früheren oder späteren Termin zu bekommen, war vergebens. Doch nach dem Bericht klingelte am Donnerstag das Telefon in der Tiroler Redaktion.