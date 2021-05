Innsbruck: Wer bedroht die Sahneschnitte?

Drohbriefe an Konditorei Großgasteiger in Hötting

In der Tiroler Landeshauptstadt droht Schreckliches: die Konditorei Großgasteiger hat fortlaufend Drohbriefe erhalten... So fängt das Spiel an. Bevor nun die Sorge um die Konditorei Großgasteiger groß wird: Örtliche Cafés und Unternehmen ins Spiel zu integrieren, ist ausgemacht und soll so sein. Innsbruck ist nach Kufstein bereits die zweite Stadt in Tirol mit einem sogenannten „Krimi-Trail“. Auf die Beine gestellt wurden die Trails von Eva Karrer, gebürtige Unterlangkampfnerin (Bezirk Kufstein), nun in Wien lebend und zuständig für Krimi-Trails Austria. Über Hinweise und Rätsel gelangen die Spieler durch die Stadt, bis sie den Fall gelöst haben. „Es ist eine Mischung aus Schnitzeljagd, Sightseeing und Escape-Game“, beschreibt Karrer das Spiel.