Hausbesitzer nahm Rauchfangkehrer die Leiter weg

Die versuchte, mehrfach auf den Arbeitslosen einzuwirken: „Sie werden doch ein bisschen Einsicht haben, dass die am Dach waren und nicht herunter konnten.“ Fehlanzeige. Er will einfach nicht, dass die Arbeiter über sein Dach zum nächsten Schornstein gehen. Auch aus Sorge um die Schindeln. „Was, wenn spielende Kinder oder Einbrecher über die Leiter auf mein Dach klettern und herunterfallen, da kann ja alles passieren, und dann hafte ich.“ Die Richterin bietet sogar eine Diversion an, was ihm eine Vorstrafe ersparen würde. Doch er will nicht und meldet auf das Urteil – sechs Monate auf Bewährung – sofort Berufung an. Nicht rechtskräftig.