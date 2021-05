Pädagogische Hochschule vermittelt ihre Ausbildung

Das dreijährige „Erasmus+“-Projekt „KazDual – Implementierung des dualen Systems in Kasachstan“, welches mit einem Budget in der Höhe von 992.775 Euro gefördert ist, soll ein duales hochschulisches Ausbildungssystem entwickeln, welches in Kasachstan zum Bildungsmodell werden soll. Verantwortlich für die Durchführung des ersten Projektabschnitts ist das Institut für fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Forschung und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule Tirol, welches den kasachischen Partnern die international etablierte duale Ausbildungsstruktur vorstellt.