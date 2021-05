Schaumstoff-Mangel traf Greiner zuletzt schon hart

Mit Virus-Stabilisierungsröhrchen, die die Proben von PCR-Tests besser auswertbar machen, leistet Greiner einen wichtigen Beitrag in der Pandemie-Bekämpfung. Zugleich hat das Unternehmen aber auch mit der weltweit grassierenden Rohstoffknappheit, vor allem im Schaumstoffbereich, zu kämpfen. Nicht nur Anlagen, sondern sogar Werke mussten zuletzt abgestellt werden. „Teile des Werks in Kremsmünster waren betroffen, auch die Schäumerei in Polen“, so Finanzvorstand Hannes Moser.