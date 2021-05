So lieb unterstützt Richard Lugner Vincent Bueno

Am Sonntag ist Österreichs Song-Contest-Kandidat Vincent Bueno mit der österreichischen Delegation per ÖBB-Nightjet nach Rotterdam gereist. Am Montag stand die erste Probe in der Ahoy-Arena auf dem Programm. Vor seiner Abreise überraschte ihn aber noch Richard Lugner mit einem ganz besonderen Glücksbringer in seinem Studio. Einem Rauchfangkehrer. Den hat Lugner extra engagiert, damit Bueno gut abschneidet.