Familienmensch Louis Schaub: Mehr als ein Joker

Geste nach Tor

Er saß einst als Achtjähriger im Auto, als sein Vater Fred (ein Ex-Fußball-Profi) tödlich verunglückte. Jedes Tor feiert er mit einer Geste Richtung Himmel: „Mein Vater wäre stolz auf mich.“ Sechsmal in 19 Länderspielen jubelte Schaub, bislang so für Österreichs A-Team. „Bei so einem Turnier kann alles passieren“, fiebert er der EURO entgegen. Zumal er die Holländer, unser zweiter Gegner, bereits einmal in der Amsterdam Arena zum Schweigen brachte: Am 18. Mai 2018 mit einem Doppelpack für Rapid in der CL-Quali gegen Ajax.