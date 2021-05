Karolina Kurkova: Freude über Geburt ihres Engerls

Schwangerschaft in Pandemie besondere Erfahrung

Während einer Pandemie schwanger zu sein, sei eine etwas andere Erfahrung gewesen, plauderte die 37-Jährige, die mit ihrem Ehemann Archie Drury und ihren Kindern auf einer Privatinsel in Miami lebt, kürzlich in einem „Glamour“-Essay aus. Zunächst sei da das Offensichtliche gewesen: „Man kann die Freude mit seinen Liebsten nicht wirklich teilen“, so Kurkova.