Einbrecher plünderten einen Zigarettenautomaten

Bislang unbekannte Täter brachen am 9. Mai 2021 in der Zeit von 2.10 Uhr bis 2.33 Uhr in Stadl-Paura einen Zigarettenautomaten auf, der an der Hauswand einer Trafik angebracht war. Die Täter entwendeten daraufhin nahezu den gesamten Inhalt der darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie das gesamte Bargeld und flüchteten anschließend mit einem silbernen Mercedes älteren Baujahres in Fahrtrichtung Schwanenstadt. Die genaue Schadenshöhe sowie die Höhe der Bereicherung sind bislang nicht bekannt.