Tipps für einen Familienausflug in Salzburg

Raus aus der Wohnung, hinaus in die Natur und rein in die Kultur – so lautet für viele das Muttertags-Motto. Passend dazu sind ab sofort einige beliebte Ausflugsziele wieder geöffnet, darunter die nahe gelegene Zahnradbahn auf den über 1700 Meter hohen Schafberg (an Wochenenden und Christi Himmelfahrt). Die Gastronomie am Gipfel ist zwar noch zu, der Ausblick auf den Wolfgangsee und das Salzkammergut aber bekannt eindrucksvoll.